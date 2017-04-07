Сегодня 07 апреля 2017 года, 17:36

СМИ: в ассамблее ПАСЕ впервые поднят вопрос процедуры импичмента президента

Заместитель председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинский заявляет, что вопрос процедуры импичмента президента ПАСЕ впервые поднят в ассамблее.

«Впервые поднят на Парламентской ассамблее вопрос о процедуре импичмента президента ПАСЕ. Очень часто вещи, чтобы они не смотрелись односторонне, инициируются авторитетными организациями большой группы, в том числе президентом большой группы - Европейской народной партии. Это будет впервые в истории и это серьезный шаг», - сказал Г.Логвинский.

Депутат добавил, что процедуры импичмента в ПАСЕ не существует, но важен сам факт, что подобный вопрос был поднят.

«Депутаты ПАСЕ имеют дополнительный иммунитет, и даже сам некий регламент о создании устава этики депутатов ПАСЕ только сейчас начал появляться. Однако сейчас этот вопрос начинает подниматься и будет разрабатываться регламент», - сказал он.

Г-н Логвинский выразил сомнение, что регламент будет разработан до завершения каденции нынешнего президента ПАСЕ Педро Аграмунта до декабря текущего года. В январе 2018, по его словам, будет избран новый президент.