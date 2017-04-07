Сегодня 07 апреля 2017 года, 16:05

О новом в порядке налогообложения продажи физлицами собственной недвижимости расскажет С.Протасов (Trusted Advisors) на Налоговом форуме

12 апреля с.г. состоится IV Международный налоговый форум, мы завершаем последние приготовления, а наши спикеры анонсируют свои доклады. Сергей Протасов, старший юрист, руководитель практики административного и уголовного права ЮФ «Trusted Advisors»:

«Разрешение споров в сфере налогообложения операций по продаже физическими лицами собственного недвижимого имущества на первый взгляд кажутся абсолютно понятными и простыми, которые не допускают двоякого толкования. И действительно определенное время практика применения соответствующих норм налогового законодательства была однозначной и единообразной. Однако с 2014 года ГФС начала предоставлять кардинально противоположные по своему смыслу разъяснения по данному вопросу, и уже сегодня позиция ГФС сводится к тому, что если физлицо на протяжении календарного года осуществило продажу трех и более объектов собственного недвижимого имущества, такая деятельность носит систематический характер, направлена на получение прибыли, а следовательно такое лицо обязано было зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) и уплачивать налог с дохода, полученного от продажи таких объектов недвижимости, исходя из ставок, предусмотренных для ФЛП, находящегося на общей системе налогообложения.

В рамках своего доклада я затрону аспекты, касающиеся порядка налогообложения операций по продаже физическими лицами собственного недвижимого имущества, согласно действующего законодательства; практического применения налоговыми органами действующих норм Налогового кодекса в вышеуказанном контексте; обращу внимание на существующие недостатки законодательства, а также проанализирую судебную практику по таким спорам».