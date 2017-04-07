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В Минсоцполитики разъяснили, как получить ежегодную разовую денежную помощь

07 апреля 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

В связи с принятием правительством решения о выплате в 2017 году ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая в новых - увеличенных - размерах в Министерство социальной политики начали поступать многочисленные обращения от граждан с просьбой разъяснить порядок ее получения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участники боевых действий, уволенные в запас, должны до 30 апреля с.г. подать: заявление в районный военкомат о выплате пособия (форма заявления есть в военкомате), удостоверение участника боевых действий, реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.

Заявления и документы НЕ подают и получают выплату АВТОМАТИЧЕСКИ:

- инвалиды войны (им средства будут зачислены на банковский счет, или они смогут их получить в почтовом отделении);

- участники боевых действий, которые служат (им средства будут зачислены на банковский счет, или они смогут их получить в воинской части).

Все средства должны быть начислены до 5 мая 2017 года. В случае не начисления или для проверки данных необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации.

Если кто-то не успеет подать заявление до 30 апреля 2017 года, можно будет обратиться за помощью до 30 сентября с.г.

Напоминаем, что в этом году ежегодная разовая денежная помощь до 5 мая выплачивается в следующих размерах:

1) инвалидам войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3500 гривен;

II группы - 3100 гривен;

III группы - 2700 гривен;

2) участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1200 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3500 гривен;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, - 600 гривен;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 500 гривен.

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