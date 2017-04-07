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НАБУ подозревает Администрацию морпортов в нарушении правил при проведении тендера

07 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Администрацию морских портов в нарушении правил тендера на 712 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн гривен в связи с нарушением требований украинского законодательство. Следствие установило, что в конце 2015 - начале 2016 года АМПУ провела конкурсные торги по закупке работ и услуг, однако победителя торгов избрали с нарушениями закона о госзакупках.

«Вопреки рекомендациям государственных аудиторов, служебные лица ГП АМПУ все равно подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов. Вследствие таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах (предварительная правовая квалификация ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

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