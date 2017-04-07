Сегодня 07 апреля 2017 года, 16:05

На Конференции АЮУ по ІТ-праву обсудили иностранный опыт блокировки пиратского контента

IІ Конференция Ассоциации юристов Украины по ІТ праву продолжает работу по секциям. Одна из секций посвящена тенденциям деофшоризации и арбитражу. Ее модератором выступает старший юрист ІТ-компании ZeoAlliance Евгения Гаркуша. Другая – иностранному опыту блокировки пиратского контента. Ее модератор - директор компании IPStyle Мария Ортинская.

Директор группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов компании Deloitte Артем Толкачев рассказал о российском опыте блокировки контента. Там история с блокировкой началась в 2012 году - законодатель сказал, что будет блокировать только информацию, связанную с наркотиками, суицидом и детскую порнографию, но на этом законодатель не остановился. В 2014-году правоохранители получили право блокировать сайты, фактически не объясняя причин. В 2018 году вступит в силу законодательство, позволяющее блокировать сайты с персональными данными. Действующее законодательство предусматривает основание - блокировка сайта по решению суда по иску прокурора в интересах неограниченного круга лиц. По словам г-на Толкачева, администратор может узнать о решении какого-то районного суда, когда прошли все сроки на обжалование и Роскомнадзор заблокировал сайт. Спикер отметил, что похоже, будто государственные органы соперничают между собой в том, имеют ли они полномочия по блокировке... Из объектов IP могут быть заблокированы: литературные произведения, музыка, программное обеспечение.

В свою очередь, партнер ЮФ METIDA Вилюс Мартишюс рассказал об опыте Литвы. Основной документ, регламентирующий эти вопросы - Директива ЕС об электронной коммерции, Закон Литвы об услугах информационного общества. Правообладатель обращается к поставщику интернет-услуг с заявлением о блокировке, провайдер в течении трех дней рассматривает заявление и уведомляет пользователя - если в течении трех дней ответ не поступил, контент блокируется; если ответ поступил – провайдер выступает фактически как судья. Государство не вмешивается в эти процессы. Есть два органа, имеющие небольшие полномочия в этой сфере, но они ими практически не пользуются. Рынок сам себя регулирует.

По словам г-на Мартишюса, эта система работает эффективно, до суда дел о блокировке доходит мало. «Судебная практика отстает от развития технологий, но существующая система эффективная, просто нужно ею пользоваться», - резюмировал спикер из Литвы.

Юрист по вопросам интеллектуальной собственности компании Wargaming, производителя игры World of Tanks Наталия Юрьева поделилась опытом Беларуси. По словам г-жи Юрьевой, они получают в год порядка 1000 уведомлений о нарушении, но специального человека, который отслеживает нарушения, нет. 5% от этих нарушений составляют copycat games – несмотря на то, что этот процент небольшой, такие нарушения существенно влияют на прибыль, 25% нарушений составляет контрафакт, остальное – незаконное использование в рекламе, незаконных социальных группах, сайтах, доменных именах. В зависимости от нарушения юристы готовят жалобы к владельцу сайта, хостинг-провайдеру, администратору. Другой вариант – заполняют стандартную форму о нарушении прав через платформу/социальные сети. Судятся они очень очень, поскольку это очень дорого и долго. Наталия Юрьева поделилась, что большой объем нарушений идет из Китая. Она акцентировала на необходимости предоставления документа о регистрации авторского права в китайской юрисдикции.