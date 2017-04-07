Сегодня 07 апреля 2017 года, 16:05

Члены САУ заслушали отчет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности высших и региональных органов адвокатского самоуправления

В рамках заседания Совета адвокатов Украины Ольга Дмитриева, председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры, представила отчет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности высших и региональных органов адвокатского самоуправления.

Так, она уведомила, что среди наиболее частых недостатков по регионам: отсутствие ведения комплексного бухгалтерского отчета с использованием программного обеспечения, отсутствие компетентных бухгалтеров, выплата заработной платы без утверждения штатного расписания, использование транспортных средств без договора аренды и пр.

Кроме того, г-жа Дмитриева более конкретно остановилась на каждом регионе, который подлежал проверки. Так наиболее образцовыми регионами по результатам проверки в разные периоды стали Днепропетровская, Ровенская, Ивано-Франковская области и Республика Крым (по состоянию на 2012 год)

В свою очередь самыми проблемными областями оказались Хмельницкая, Черниговская области (без учета Донецкой и Луганской областей).