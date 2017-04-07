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Члены САУ заслушали отчет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности высших и региональных органов адвокатского самоуправления

07 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках заседания Совета адвокатов Украины Ольга Дмитриева, председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры, представила отчет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности высших и региональных органов адвокатского самоуправления.

Так, она уведомила, что среди наиболее частых недостатков по регионам: отсутствие ведения комплексного бухгалтерского отчета с использованием программного обеспечения, отсутствие компетентных бухгалтеров, выплата заработной платы без утверждения штатного расписания, использование транспортных средств без договора аренды и пр.

Кроме того, г-жа Дмитриева более конкретно остановилась на каждом регионе, который подлежал проверки. Так наиболее образцовыми регионами по результатам проверки в разные периоды стали Днепропетровская, Ровенская, Ивано-Франковская области и Республика Крым (по состоянию на 2012 год)

В свою очередь самыми проблемными областями оказались Хмельницкая, Черниговская области (без учета Донецкой и Луганской областей).

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Комментарии:»

n 07 апреля 2017 года 15:59 #

Есть люди понимающие смысл, а есть те которые по каждой запятой начинают тявкать

bvv 07 апреля 2017 года 15:49 #

....Республика Крым (по состоянию на 2012 год)

Ау, сепаратисти латентні, коли в нас була РК? АРК!
ЮП, як часть ЮМХ, зовсім за порохоботився.

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