Члены САУ заслушали отчет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности высших и региональных органов адвокатского самоуправления

В рамках заседания Совета адвокатов Украины Ольга Дмитриева, председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры, представила отчет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности высших и региональных органов адвокатского самоуправления.
Так, она уведомила, что среди наиболее частых недостатков по регионам: отсутствие ведения комплексного бухгалтерского отчета с использованием программного обеспечения, отсутствие компетентных бухгалтеров, выплата заработной платы без утверждения штатного расписания, использование транспортных средств без договора аренды и пр.
Кроме того, г-жа Дмитриева более конкретно остановилась на каждом регионе, который подлежал проверки. Так наиболее образцовыми регионами по результатам проверки в разные периоды стали Днепропетровская, Ровенская, Ивано-Франковская области и Республика Крым (по состоянию на 2012 год)
В свою очередь самыми проблемными областями оказались Хмельницкая, Черниговская области (без учета Донецкой и Луганской областей).
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Есть люди понимающие смысл, а есть те которые по каждой запятой начинают тявкать
....Республика Крым (по состоянию на 2012 год)
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