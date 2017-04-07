Сегодня 07 апреля 2017 года, 16:05

ВС будет предоставлена свобода: практически любое дело может быть предметом кассационного рассмотрения, — судья В.Кравчук

Участники конференции, посвященной реформированию процессуального законодательства, обсудили формы и стадии судебного процесса. В ходе этой панельной дискуссии, тон которой задавала управляющий партнер LCF Анна Огренчук, обсуждались четыре ключевые новации процессуального законодательства:

• Упрощенное и ускоренное рассмотрение несложных дел;

• Обеспечение более основательной подготовки к рассмотрению дела;

• Процессуальные правила деятельности нового Верховного Суда (ВС);

• Эксклюзивные механизмы, предусмотренные только для административного процесса, — производства по образцовым и типовым делам.

Владимир Кравчук, судья Львовского окружного административного суда, рассказал о предлагаемых законодательных новациях деятельности ВС. В частности он обратил внимание на то, что проекте процессуальных изменений дается определение понятию «малозначительное дело». К малозначительным относятся дела, где цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Под такие критерии малозначительности, по убеждению г-на Кравчука, подпадут порядка 80% всех споров. И, несмотря на общее правило, которое гласит — «не подлежат кассационному обжалованию решения по малозначительным делам», у нового ВС будет возможность рассмотреть такое дело, в случае, если, скажем, кассационная жалоба касается вопроса права, имеющего фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики, или имеющего общественный интерес, или особое значение для заявителя. «Это гуманизм в чистом виде», — подчеркнул Владимир Кравчук. Тем самым, по убеждению судьи, новому ВС будет предоставлена свобода: практически любое дело может быть предметом кассационного рассмотрения.

В контексте недавно принятого в отношении Украины решения относительно безвизового режима, судья Высшего административного суда Украины Наталья Блаживская провела «виртуальную экскурсию» по европейским государствам, в которых институт пилотного решения уже давно и достаточно успешно функционируют. «Мы идем в ногу со многими иностранными государствами», — так г-жа Блаживская прокомментировала предложение судебных реформаторов ввести в административный процесс новый институт образцового дела. Украинской особенностью инструмента пилотного решения она назвала то, что обязательным условием определения дела как образцового является наличие в производстве одного или нескольких административных судов десять или более типовых административных дел. Как отмечалось, суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в ВС с представлением о рассмотрении одного из них ВС как судом первой инстанции. Еще одной особенностью предложенной украинской модели функционирования этого института является то, что решение ВС по образцовому делу подлежит пересмотру Большой палатой Верховного Суда по правилам пересмотра решений в апелляционном порядке.