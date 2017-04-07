Сегодня 07 апреля 2017 года, 16:05

САП открыла дело в отношении судьи Л.Кизюн

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении судьи Соломенского суда Людмилы Кизюн.

Людмила Кизюн подала заявление о самоотводе от рассмотрения ходатайства руководителя САП Назара Холодницкого о продлении срока содержания под стражей фигуранта «газового дела» Александра Сергиенко. Судья сообщила, что не может принимать решение, поскольку САП открыла на нее дело.

Аналогичное ходатайство об отводе судьи подал прокурор САП Андрей Перов. В судебном заседании Перов сообщил, что в отношении Кизюн открыто производство по ст. 375 УКУ - постановление заведомо неправосудного решения по «газовому делу». Поэтому прокурор настаивал на передаче рассмотрения ходатайств другому судье, чтобы участники процесса не сомневались в объективности Кизюн.

Примечательно, что адвокаты стороны Онищенко были против отвода судьи Кизюн и утверждали, что открытие дела против нее является давлением со стороны САП.

Судья Соломенского суда Александр Бобровник ходатайство об отводе Кизюн не удовлетворил.

Поэтому 31 марта судья Людмила Кизюн вынесла решение по Сергиенко, продлив содержание под стражей на 2 месяца. Вместе с тем, судья уменьшила размер залога с 5 млн грн до 3,2 млн грн. 4 апреля адвокат Александр Мирошник сообщил, что Сергиенко уже на свободе.