Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 апреля 2017 года, 16:05

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

САП открыла дело в отношении судьи Л.Кизюн

07 апреля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении судьи Соломенского суда Людмилы Кизюн.

Людмила Кизюн подала заявление о самоотводе от рассмотрения ходатайства руководителя САП Назара Холодницкого о продлении срока содержания под стражей фигуранта «газового дела» Александра Сергиенко. Судья сообщила, что не может принимать решение, поскольку САП открыла на нее дело.

Аналогичное ходатайство об отводе судьи подал прокурор САП Андрей Перов. В судебном заседании Перов сообщил, что в отношении Кизюн открыто производство по ст. 375 УКУ - постановление заведомо неправосудного решения по «газовому делу». Поэтому прокурор настаивал на передаче рассмотрения ходатайств другому судье, чтобы участники процесса не сомневались в объективности Кизюн.

Примечательно, что адвокаты стороны Онищенко были против отвода судьи Кизюн и утверждали, что открытие дела против нее является давлением со стороны САП.

Судья Соломенского суда Александр Бобровник ходатайство об отводе Кизюн не удовлетворил.

Поэтому 31 марта судья Людмила Кизюн вынесла решение по Сергиенко, продлив содержание под стражей на 2 месяца. Вместе с тем, судья уменьшила размер залога с 5 млн грн до 3,2 млн грн. 4 апреля адвокат Александр Мирошник сообщил, что Сергиенко уже на свободе.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Государство и юристы

Забыть тревогу

Отрасли практики

Двойное но

Судебная практика

Особенная часть

Тема номера:

Игра на интерес

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом