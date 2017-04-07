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Судья Н.Чаус находится под арестом в Молдове - директор НАБУ

07 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус находится под арестом в Молдове за незаконное пересечение границы. Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Последнее выступление антикоррупционного прокурора Молдовы вселил надежду. Все необходимые бумаги (по М.Чауса - ред.) мы направили в Кишинев. Местонахождение Чауса установлено. Он находится под арестом. Но он арестован не по нашей, а по их делу - за незаконное пересечение границы. Слышал, что Чаус заявлял о политическом преследовании в Украине. Это уже выходит за все рамки», - отметил А.Ситник.

Напомним, судья Николай Чаус задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы. Так, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью М.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого. Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составленное руководителем САП 10 августа 2016 и направлено М.Чаусу 11 августа 2016 года. 6 сентября Верховный Совет Украины дал согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 16 августа судью Чауса объявили в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.

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