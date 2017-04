Сегодня 07 апреля 2017 года, 13:03

«Если кто-то кодит, значит это кому-то нужно», - на II Конференции по IT праву обсудили нюансы иностранного права

II Конференция Ассоциации юристов Украины по IT праву продолжает работу в параллельных секциях. Одна из них посвящена договорам о разработке программного обеспечения (модератором выступает юрист компании УВОКОРП Валентина Кополович). Другая – иностранному праву. Ее модератором выступает руководитель юридического департамента инвестиционной компании Digital Future Наталия Соломахина. Положения non-compete и non-solicit по праву США проанализировал управляющий партнер Hoshovsky Law Firm Сергей Гошовский. Законодательство non-compete - это не законодательство федерального уровня, поэтому каждый штат решает для себя, какие устанавливать ограничения, в их числе, могут быть географические ограничения.

Можно ли применять иностранное право к договору с автором программного обеспечения? Таким вопросом задался руководитель практики интеллектуальной собственности МЮФ Eterna Law Илларион Томаров. «Если кто-то кодит, значит это кому-то нужно. Значит есть заказчик, который жаждет получить авторские права на этот код. В идеале заказчик из США нанимая исполнителя с Украины хочет work for hire, чтобы быть первичным правообладателем (автором), лишить автора права отменить через 35 лет сделку о передаче», - отметил спикер. Но проблема в том, что это не трудовые отношения и work for hire применим к «commissioned work» ограниченному 9-ю видами. Один из них – «compilation». US Copyright office в качестве примера compilation указывает «web site», а КП охраняются как литературные произведения и отсутствуют в списке.

Илларион Томаров напомнил, что договор о передаче авторского права в нашем государстве должен заключаться только в письменной форме. А как в других странах? Спикер проанализировал 25 стран и в 19 из них (США, Великобритания, Индия, Китай, Франция, Голландия и др) также есть такое условие – стороны должны обменяться бумажными договорами, и только в шести – нет «письменного условия» (Дания, Австрия, Япония). Илларион Томаров подчеркнул, что стороны могут прямо в договоре определить место создания произведения – например, идентифицировать сервер заказчика, указав его точный адрес и обязанность исполнителя создавать и хранить только там.

В свою очередь старший юрист киевского офиса МЮФ Baker McKenzi Алексей Столяренко остановился на международных трансферах персональных данных. В частности, он остановился на The EU General Data Protection Regulation (GDPR). Документ вступит в силу в мае 2018 года. Г-н Столяренко отметил, что если компания «имеет» 7-10 лайков человека, то она знает о нем много. Если компания имеет 150 лайков, то она знает о человеке больше, чем человек знает о себе. Спикер рекомендует проанализировать, будет ли ваша компания подпадать под сферу действия GDPR и начать готовится к соответствию условиям документа.