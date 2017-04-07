Правовые традиции должны формироваться посредством расширения дискреционных полномочий суда, — Р. Сидорович, народный депутат Украины

Задание судопроизводства: процесс vs результат,— такой была тема дискуссии второй панели Конференции, посвященной реформированию процессуального законодательства. Ключевой меседж докладчиков — «судопроизводство — это не процесс ради процесса, это процесс, ориентированный на эффективность».
В этой части, среди прочего, обсуждался вопрос создания новых инструментов недопущения злоупотребления процессуальными правами. «Наши действующие законы рассчитаны на добросовестное поведение сторон по делу», — подчеркнула модератор дискуссии, секретарь Пленума Высшего хозяйственного суда Украины Лариса Рогач, говоря о том, что создание новых процессуальных предохранителей от злоупотреблений — это требование времени.
Как отличить творчество участников процесса от хулиганства, — пояснил народный депутат Украины Руслан Сидорович. На конкретных примерах он рассказал о наиболее распространенных видах процессуальных злоупотреблений и новых инструментах их недопущения. Как отмечалось, международная практика идет по пути, что главным компонентом дисциплинированности сторон процесса являются не законодательные правила, а правовые традиции. По убеждению Руслана Сидоровича, правовые традиции должны формироваться и в отечественном судопроизводстве. «Правовые традиции должны формироваться посредством расширения дискреционных полномочий суда», — выразил убеждение парламентарий.
Участники Конференции также высказали серьезные опасения относительно того, что процесс формирования кадрового ресурса Верховного Суда будет синхронизирован с принятием нового процессуального законодательства. Без последней составляющей — создания процессуальной основы — новая кассационная инстанция не сможет начать свою работу.
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