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Правительство вскоре передаст парламенту законопроект о приватизации

07 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Кабинет министров Украины в ближайшее время внесет в Верховный Совет законопроект о проведении масштабной приватизации неэффективных государственных предприятий, принятие которого позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечит устойчивый экономический рост. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Нам нужно в этом году изменить законодательство в сфере приватизации, чтобы приватизация стала конкурентной. Мы в ближайшее время выйдем с этим предложением в украинский парламент и хотим вместе с вами выработать правильный законопроект, который позволит начать масштабный процесс привлечения инвестиций в экономику нашей страны для обеспечения устойчивого экономического роста», - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, состояние дел в сфере публичной и конкурентной продажи государственных компаний, которые доказали свою неэффективность и являются коррупционной кормушкой, требует особого внимания, в том числе и от Верховного Совета.

В этом контексте В.Гройсман отметил, что недоволен работой Фонда государственного имущества Украины.

«Я считаю, что за последний год они ничего не сделали для того, чтобы эффективно начать процесс приватизации в стране, продажи государственного имущества, которым неэффективно управляет государством и которое является коррупционной кормушкой, в том числе для назначенцев на эти предприятия», - подчеркнул премьер -министр Украины.

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