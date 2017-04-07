Сегодня 07 апреля 2017 года, 13:03

Суд подтвердил незаконность решения о передаче жилищному кооперативу земели на Жуковом острове

Киевский апелляционный хозсуд подтвердил решение первой инстанции о признании недействительными решений, договора аренды, государственных актов и свидетельств, которыми жилищному кооперативу «Котмист» была предана земля Жукова острова. Об этом в соцсети сообщил представитель ВОО «Национальный экологический центр Украины» Алексей Василюк.

«Данный земельный участок - последняя из 16 предоставленных Киевским городским советом под застройку за счет заказника «Остров Жуков»», - написал он.

А.Василюк напомнил, что заказник был создан в 1994 году на площади 1630 га на территории пойменных лугов Днепра в Голосеевском районе Киева. Исторически именно территория заказника называется «Конча-Заспа», ведь в его пределах расположены озера «Конча» и «Заспа».

В 2007 году Киевсовет сократил площадь заказника на 196 га, а остальную территорию раздал под застройку. В течение следующих 5 лет продолжались судебные процессы, инициированные Генеральной прокуратурой Украины. Вернуть в состав заказника удалось все участки, кроме «Межигорье-2».

Как известно, в декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева вернул в коммунальную собственность 75 га земель, расположенных в Голосеевском районе столицы на территории ландшафтного заказника местного значения «Остров Жуков».

15 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен инициировать снос всех незаконных имений на острове Жуков в Киеве. В частности, «от дворца (бывшего депутата Верховного Совета от Партии регионов Юрия Иванющенко) до действующих «слуг народа».

В марте Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-заместителя председателя КГГА Анатолия Муховикова в злоупотреблении властью при отчуждении земли Жукова Острова.