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Министр финансов не поддерживает отмену санкций против российских банков

07 апреля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Министр финансов Александр Данилюк высказался против отмены государственных санкций в отношении российских банков на Украине.

«Введены санкции, которые запрещают российским банкам выводить капитал за пределы страны, то есть возвращать их российскому государству. Вы хотите это отменить? Я – против», - сказал глава Минфина.

Напомним, 16 марта Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

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