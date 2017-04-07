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Министерство юстиции подготовило законодательные изменения относительно деятельности НАПК, - П.Петренко

07 апреля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Министерство юстиции подготовило законодательные изменения относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на заседании Верховного Совета 7 апреля, отвечая на вопросы народных депутатов.

«Министерство юстиции во исполнение поручения премьер-министра совместно с общественными активистами разработало законопроект и сегодня мы будем его презентовать. В 11.30», – сообщил министр.

П.Петренко перечислил основные положения этого документа. Самым первым является вопрос смены руководства агентства.

«Мы убираем коллективную безответственность в системе НАПК. Мы предлагаем перезапустить конкурс, назначить нового руководителя и уполномоченных в этот орган», – сообщил П.Петренко.

«На уровне закона ограничить начисление необоснованных премий руководителям НАПК. Также мы предлагаем, чтобы был введен внешний аудит деятельности НАПК каждый год», – отметил министр.

По словам Петренко, в отношении тысяч государственных служащих, которые не смогли подать электронную декларацию вовремя, предлагается, чтобы украинский парламент дал им возможность подать декларации до 1 мая без привлечения к уголовной ответственности.

«Я очень прошу, чтобы украинский парламент на следующей неделе рассмотрел этот законопроект и принял его в целом. Поскольку до 1 мая остается очень мало времени», – подчеркнул министр.

По словам главы Минюста, правительство так же на уровне закона берет на себя ответственность за бесперебойную работу реестра на период конкурса.

В то же время еще 5 апреля сообщалось, что в Кабинете министров не одобрил законопроект относительно изменения состава и руководства Национального агентства предотвращения коррупции.

Отмечалось, что правительство решило провести дополнительные консультации, в том числе с западными послами.

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