ЕРАУ дополнен новой функцией

Открывая заседание председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова уведомила участников, что сейчас в регионах активно проводятся конференции по выбору делегатов на съезд адвокатов.
Также она уведомила, что квоты, регламент и порядок их проведения были утверждены на прошлом заседании Совета.
Валентин Гвоздий, заместитель председателя САУ, в рамках заседания, уведомил адвокатов о том, что Единый реестр адвокатов Украины дополнился возможностью поиска по адресу.
«Такая функция добавлена с той целью, чтобы судья, который дает санкцию на обыск, имел возможность проверить не находится ли по этому адресу рабочее место адвоката», - пояснил он.
Также г-н Гвоздий сообщил, что по результатам заседания САУ утвердит соответствующие письма, которые будут разосланы в суды и Государственную судебную администрацию.
Кроме того, дальнейшим шагом должно стать создание на портале личного кабинета адвоката.
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