Сегодня 07 апреля 2017 года, 11:32

Участники конференции, посвященной реформированию процессуального законодательства, обсудили новые правила юрисдикции

Новые правила юрисдикции: война закончена? Ответ на этот вопрос искали участники конференции в рамках первой панельной дискуссии под модераторством известного ученого цивилиста Наталии Кузнецовой.

После законодательной коррекции хозяйственный процессуальный кодекс Украины станет современным, - подчеркнул Председатель Высшего хозяйственного суда Богдан Львов, акцентировав внимание на одном из ключевых нововведений хозяйственного процесса – институте свидетелей. Также он рассказал о новом законодательном определении понятий «юрисдикция», «подведомственность», «подсудность».

О том, что в действующих процессуальных кодексах существует проблема унификации понятия «юрисдикция» говорил и секретарь Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Дмитрий Луспеник. Среди прочего он отметил, что в действующем процессуальном законодательстве отсутствует «легальное определение» понятий «юрисдикция», «подведомственность», «подсудность».

В свою очередь заместитель Председателя Высшего административного суда Украины Михаил Смокович выразил надежду на то, что в проблеме межюрисдикционных споров, которую длительное время не удается решить в рамках законодательства, окончательную точку поставит Большая палата Верховного Суда. Именно она будет рассматривать все дела, относительно нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции. Также большие надежды г-н Смокович возлагает на новые инструменты, которые получит административный процесс – на институт образцового дела и производство по типовым делам.

Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк посвятил свой доклад вопросу юрисдикции относительно производных требований. В частности он подчеркнул, что в законопроекте относительно внесения изменений в процессуальные кодексы нет четкого разграничения, что является основным требованием, а что – производным. При этом, г-н Романюк подчеркнул, что эффективность нового процессуального законодательства в конечном итоге будет зависеть от того, как именно новые правила будут применяться участниками процесса на практике.