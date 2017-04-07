Сегодня 07 апреля 2017 года, 11:32

«Юрист будущего - дирижер большого оркестра роботов»,- Конференция АЮУ по ІТ праву

II Конференция Ассоциации юристов Украины по IТ праву продолжает работу. По словам управляющего партнера Magnetic One Ventures Виктора Компанейца, через три-четыре года для начинающих юристов не будет поля для деятельности – все будет автоматизировано. Юридическая работа в первой тройке профессии, подлежащих автоматизированию.

«Мы накопили огромное количество данных. И проблема не в том, как их обработать… для чего мы накопили столько данных? 99,5% данных, которые записаны на диск, никогда больше не читаются. 80% рабочего времени юрист занимается шаблонной работой»,- подчеркнул г-н Компанеец. По его словам, договора даже из разных юрисдикций могут отличаться только несколькими строчками. Зачем платить несколько сотен долларов за час такой работы? Не так все шаблонно разве что в сфере интеллектуальной собственности.

«Успокойтесь, все будет не так, как это было вчера. С сентября пойдет лавина изменений в образовательной сфере»,- резюмировал Виктор Компанеец.

«Лично я хочу еще пожить без искусственного интеллекта»,- поделился народный депутат Украины Алексей Скрипник. «Не получится»,- заметил г-н Компанеец, ведь на сентябрь запланированы релизы двенадцати проектов на основе искусственного интеллекта.

Говоря о будущем права, спикеры затрагивали философские вопросы. Артем Афян выделил два противоположных подхода в этой философской теме: с одной стороны человек - безмерно сложное существо и его нельзя познать, с другой - мы ограничены тем, что познаем сами себя.

О смарт-контрактах рассказал директор группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов компании Deloitte Артем Толкачев. Смарт-контракты создаются на основе технологии блокчейна. Смарт-контракты - это договоренности, выраженные в цифровой форме, в том числе в виде протоколов, в рамках которых стороны выполняют эти договоренности. Преимущества смарт-контрактов: минимизация трансакционных издержек, ускорение бизнес-процессов. Г-н Толкачев отметил, что смарт-контракт может автоматизировать исполнение обязательств, но не может уберечь от дефолта (если у стороны по сделке нет денег на счете, то исполнение не будет возможно).

Артем Толкачев считает, что к 2027 году роботам отойдут такие юридические функции, как составление договоров, участие в согласовании договоров, регистрация компаний, подготовка корпоративных решений. Какие же функции будут исполнять юристы к 2027 году? Помощь в достижении договоренностей, решение сложных юридических вопросов, подтверждение корректности решений, предлагаемых программой. "Юрист будущего - дирижер большого оркестра роботов",- резюмировал г-н Толкачев.