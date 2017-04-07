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Сегодня 07 апреля 2017 года, 11:32

В Одессе началось заседание Совета адвокатов Украины

В Одессе проходит заседание Совета адвокатов Украины. Заседание началось с подписания меморандума о сотрудничестве между НААУ и Национальным Университетом «Одесская юридическая академия».

Лидия Изовитова отметила, что меморандум о сотрудничестве позволит обогатить не только факультет адвокатуры Университета, но и весь адвокатский корпус.

«Возможно, следует подумать о том, чтобы на базе факультета создать возможность для повышения квалификации адвокатов», - высказала такое мнение председатель НААУ.

Далее заседание продолжилось в обычном режиме.