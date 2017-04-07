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Нам нужна новая философия судебного процесса - А.Филатов, заместитель Главы Администрации Президента

07 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в киевском отеле «Интерконтиненталь» проходит конференция «Реформа процессуального законодательства: эффективное судопроизводство или новые вызовы?», организованная Советом по вопросам судебной реформы, Проектом Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы на Украине» и газетой «Юридическая практика».

К участникам мероприятия с приветственным словом обратились организаторы Конференции: шеф-редактор газеты «ЮП» Рустам Колесник, заместитель главы Офиса Совета Европы в нашем государстве Елена Литвиненко и заместитель Главы Администрации Президента Алексей Филатов.

«Нам нужна новая философия судебного процесса», - подчеркнул г-н Филатов, детально остановившись на том, в чем она будет заключаться. Своеобразным камертоном для суда станет принцип пропорциональности: суд должен найти разумный баланс между временем рассмотрения дела, его сложностью, ценой иска и т. д. По словам г-на Филатова, суд должен найти баланс между частным интересом (который заключается в том, чтобы сторона по делу могла пользоваться опциями судебного обжалования столько раз, сколько это теоретически возможно) и публичным - обеспечить эффективность судопроизводства.

Кроме того, Алексей Филатов акцентировал внимание на том, что судья будет выполнять в процессе исключительно роль арбитра, а также рассказал о других новациях процессуальной философии.

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