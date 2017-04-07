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«Пожалуйста, АІ, не уничтожай человечество!» - в Киеве начала работу ІІ Конференция АЮУ по ІТ праву

07 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве начала работу ІІ Конференция Ассоциации юристов Украины по ІТ праву. Открывая конференцию, программный координатор мероприятия, юрист, координатор ІТ-практики ЮФ Sayenko Kharenko Никита Полатайко отметил, что в этому году кроме украинских спикеров, пять спикеров - из-за рубежа. Первая сессия была посвящена будущему права. Модератор сессии управляющий партнер АО Juscutum Артем Афян начал с вопросов: а есть ли вообще будущее у права? Может в следующем году конференцию будут проводить боты? Может это последняя конференция по IT праву, которую модерирует человек?

Не о праве, но об экономике знаний и четвертой индустриальной революции рассказал учредитель IT-компании ELEKS, народный депутат Украины Алексей Скрипник. «В следующие 20 лет у того поколения, которое я вижу здесь, работа еще будет»,- успокоил спикер, говоря о ботах-юристах. Он говорит, что в роботах, созданных на основе искусственного интеллекта (АI), интеллекта не больше, чем в стакане с водой - робот сам себя не программирует, сам себя не развивает. Сложная система построена на обработке и анализе Big Data. По словам г-на Скрипника, основная проблема автомобилей с автопилотом - это моральная проблема; генной инженерии – это этические проблемы, в ближайшие десять лет нас ожидают изменения в сфере науке о жизни, о которых мы не подозреваем. Мы не сможем его оставить в рамках этических принципов. По словам народного депутата, если мы создадим искусственный интеллект, который будет понимать, что он интеллект, то мы все равно не сможем заложить этических принципов: «Пожалуйста, АІ, не уничтожай человечество!»

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