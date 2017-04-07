В Сан-Франциско планируют ввести налог на роботов

Представительница совета супервизоров Сан-Франциско Джейн Ким предлагает ввести налог на роботов. По мнению чиновницы, новая система налогообложения позволит сократить неравенство в доходах и направить полученные деньги на переобучение сотрудников или базовый основной доход.
Ускоренные темпы автоматизации оставляют все меньше времени на подготовку к новому экономическому укладу. Роботы уже заменяют людей на производстве и в офисах, а некоторые фабрики планируют заменить всех рабочих автоматизированными системами. Некоторые эксперты, включая миллиардера и филантропа Билла Гейтса, считают, что роботов следует облагать налогами.
Налогообложение позволит снизить темпы автоматизации и собрать средства на переобучение рабочих и гарантированные пособия гражданам.
Инициативу Гейтса поддерживает американская чиновница Джейн Ким. По мнению Ким, налоги на роботов позволят сократить финансовое неравенство в Сан-Франциско — городе с самым высоким показателем разницы в доходах во всей Америке.
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