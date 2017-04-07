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В 2016 году группа Нафтогаз заплатила 68,9 млрд грн налогов

07 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

В 2016 году компании Нафтогаз, Укргазвыдобування, Укрнафта и Укртрансгаз заплатили 68,9 миллиарда гривен налогов.

Об этом сообщается на странице Нафтогаз Украины в Facebook.

По итогам 2016 Нафтогаз и Укргазвыдобування уплатили в бюджет более 16,1 млрд гривен и 38,6 млрд гривен соответственно. Это на 17,7 млрд гривен больше, чем в 2015.

Укрнафта заплатила 8,6 млрд гривен, а Укртрансгаз 6,5 млрд гривен.

Таким образом, четыре компании группы заплатили около 12% (68,9 млрд гривен) доходной части государственного бюджета 2016 (595,2 млрд гривен).

Укртранснафта заняла 45 строчку в рейтинге с показателем 1 млрд гривен.

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