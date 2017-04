Сегодня 06 апреля 2017 года, 20:22

Юристы обсудили вопросы защиты ІР-прав в онлайн marketplace

Сегодня в Министерстве юстиции Украины прошел круглый стол «Защита права интеллектуальной собственности в онлайн marketplace на Украине». Организаторы мероприятия: Международная организация по торговым маркам (INTA) на Украине и Научно-исследовательский центр судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины. В частности, речь пошла об онлайн-площадках, где свои товары и услуги предлагают частные лица (так называемые marketplace).

Модераторами круглого стола выступили директор компании IPStyle, председатель комитета Ассоциации адвокатов Украины по интеллектуальной собственности, член комитета INTA по борьбе с контрафактом Мария Ортинская и старший юрист компании «Пахаренко и Партнеры», член комитета INTA по борьбе с контрафактом Анна Прохорова.

По словам заместителя директора департамента – начальника отдела по работе с юридическими лицами департамента по развитию государственного предприятия «СЭТАМ» (Система электронных торгов арестованным имуществом) Евгения Воловика, в 2016-году стартовала работа по добровольной продаже имущества. В частности, в этом году были успешно реализованы две торговые марки — «Арктика» и «Свіжачок». «Мы готовы продавать все. Если кто-то захочет продать торговую марку — присоединяйтесь»,— призвал г-н Воловик. В свою очередь директор Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Владислав Федоренко акцентировал, что площадки marketplace ныне являются трендом: они удешевляют торги, расширяют клиентскую базу, разнообразят товарное предложение, субъектов продажей, отличаются оперативностью операции купли-продажи.

Знаковые дела

Насколько marketplace нужно в нашем законодательстве? Несет ли ответственность площадка за блокировку объявления пользователя? Несет ли ответственность площадка, если она его не блокирует? Такие вопросы озвучила Мария Ортинская, задав тон дискуссии. Что касается нее, то знаковым делом в этой сфере она считает дело «L’Oreal Vs. eBay». Более детально на этом деле остановился руководитель практики интеллектуальной собственности МЮФ Eterna Law Илларион Томаров. Через eBay третьи лица реализовывали тестеры косметических продуктов L’Oreal, а платформа обеспечивала размещение контекстной рекламы с использованием ТМ L’Oreal. В этом деле Европейский суд справедливости отметил, что изображение ТМ в предложениях к продаже не является использованием ТМ, при размещении контекстной рекламы с использованием ТМ в поисковых сетях оператор торговой платформы осуществляет (незаконное) использование ТМ. Но также CJEU отметил, что на оператора торговой платформы распространяется действе safe harbor. Г-н Томаров привел в пример и другие примеры зарубежной практики: «Gillette Vs. La-Laboratories», «Mazda Vs. Car service».

Судебный эксперт Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Татьяна Чабанец, в частности, отметила, если исследуемое изделие является объемным, то исследование осуществляется по признакам, присущим объемным промышленным образцам и знакам для товаров и услуг. Рассматриваются следующие признаки: образное решение изделия, форма изделия, пластическое решение, колористическое решение.

Анна Прохорова напомнила, что недавно собственник китайской площадки Alibaba предложил усилить наказание за контрафактную продукцию путем лишения свободы на семь дней за продажу одной единицы контрафактного товара. В свою очередь юрист компании «Пахаренко и Партнеры» Владимир Сысюк выделил такие особенности распространения контрафактной продукции посредством веб-ресурсов: возможность распространителя сохранять анонимность, незначительные временные затраты при развертывании такого противоправного бизнеса, фактическое владение веб-ресурсом распространителем продукции не обязательно (активно используются схемы посреднической деятельности), возможность активного использования контекстной рекламы для продвижения контрафактной продукции.

Доска объявлений

Платформа OLX не считает себя marketplaсe. Об этом заявил юрист OLX Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан Андрей Бичук: «фактически, мы доска объявлений, сделки на нашем ресурсе не осуществляются». По требованию правообладателя они снимают объявление пользователя, если пользователь докажет правомерность размещения товара — объявление восстанавливается. Если еще полгода назад они рассматривали около 60 жалоб в месяц, то сейчас речь идет о сотни жалоб. Г-н Бичук считает, что правообладатели все больше смотрят в сторону интернета — они понимают объемы продаж в сети.

Руководитель отдела интеллектуальная собственность корпорации Roshen Антон Поликарпов напомнил, что Roshen производим не только сладости. Сегодня речь пошла об их приправах и специях под торговой маркой «Мрія» и подделках на них. Г-н Поликарпов рассказал, что еженедельно мониторит платформу OLX, пишет десятки обращений о блокировке объявлений с предложением контрафактных специй, объявления блокируются, но через 4-5 дней появляются новые.

Специальный гость круглого стола — юрист по интеллектуальной собственности компании Wargaming, разработчика игры World of Tanks из Белоруссии Наталия Юрьева. По ее словам, главная проблема — борьба с играми-клонами (игры, имплементировавшие танки, корабли Wargaming). Основная угроза исходит из Китая. Одно из дел в Китае даже дошло до суда. Друга проблема — отдельная продажа моделей. Г-жа Юрьева отметила, что на разработку одной модели танка или корабля уходит примерно полгода (привлекаются исторические консультанты, используются архивы).