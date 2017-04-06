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В ВАСУ обсудили тенденции и проблемы судопроизводства в налоговых спорах

06 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Круглый стол на тему «Актуальные проблемы административного судопроизводства в налоговых спорах» состоялся 6 апреля с.г. в Высшем административном суде Украины. Мероприятие было организовано Национальной школой судей Украины совместно с ВАСУ, Общественной организацией «Ассоциация налоговых советников», Общественной организацией «Всеукраинская ассоциация административных судей» и платформой Taxlink. Модерировали круглый стол судья Окружного административного суда города Киева Богдан Санин и партнер АО «Арцингер» Павел Ходаковский.

Судьям, которые занимаются налоговыми спорами, необходимо ориентироваться и в бухгалтерской терминологии, отметил председатель ВАСУ Александр Нечитайло. А начальник Главуправления ГФС в г. Киеве Людмила Демченко в своем выступлении констатировала, что даже в такой непростой период для налоговиков открытость работы ведомства дает положительный результат, и «непростые времена требуют быстрых реакций и быстрых изменений». Однако, изменения бывают слишком быстрыми, отметил Даниил Гетманцев, профессор кафедры финансового права юридического факультета КНУ, президент Ассоциации налоговых советников: каждый год «под елку» Верховный Совет Украины принимает новые налоговые законы, и суды не успевают к ним адаптироваться. Также эксперт осветил актуальные вопросы правоприменения при разрешении налоговых споров.

Проблемы фиктивности предприятия в налоговых отношениях осветил Антон Поляничко, заместитель начальника отдела обеспечения работы второй судебной палаты ВАСУ. А судья ВАСУ Наталья Блаживская рассказала об особенностях практики ЕСПЧ в налоговых спорах. Важное значение в административном судопроизводстве имеют доказательства и доказывание, которым посвятил свой доклад Руслан Арсирий, судья Окружного административного суда города Киева.

Как отметила руководитель практики налогового права ЮК Jurimex Вита Форсюк, количество налоговых споров со временем не будет уменьшаться, так как на их количество влияют изменения налогового законодательства, большая нагрузка на судей, стабильно низкая эффективность актов налоговых проверок и неэффективность обжалования. Сейчас суд фактически превратился в налоговых орган, налогоплательщик соревнуется не с оппонентом, а с судом, сокрушается г-жа Форсюк.

Также в ходе мероприятия Всеукраинская ассоциация административных судей в честь первой годовщины своего существования отметила профильные юридические издания отличиями. В частности, газета «Юридическая практика» получила награду за сотрудничество и освещение проблем административного судопроизводства.

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