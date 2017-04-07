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Парламент планирует ввести штраф за стоянку авто на местах для водителей с инвалидностью

07 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Верховный Совет планирует ввести штраф за стоянку транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 266 народных депутатов.

«Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, где разрешена остановка или стоянка только водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, а так же создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке, нарушение правил установки и использования на транспортном средстве опознавательного знака «Водитель с инвалидностью», — влекут наложение штрафа в размере шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан», — отмечается в законопроекте.

Правительство поручило уполномоченным по правам людей с инвалидностью разработать рекомендации по программе безбарьерности.

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