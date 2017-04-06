Торжественно открыто представительство Центра исследований польской правовой доктрины

На основе Центра польского права КНУ им.Шевченко создано представительство Центра исследований польской правовой доктрины. Это открывает перспективу изучения польского права юристами, проведения исследований в сфере компаративистики и перенятия опыта адаптации Польши к праву ЕС. Помещение Представительства будет располагаться в комнате 134 Красного корпуса.
Ректор Университета Леонид Губерский считает событие выходом на новый уровень и шагом к укреплению связей между образовательными учреждениями двух стран. Об этом он заявил в рамках торжественного мероприятия по этому поводу.
Посол Польши на Украине сообщил, что сегодняшнее голосование в Европарламенте позволяет говорить о том, что большинство европейских политиков на стороне украинских граждан. Пользуясь случаем, он пригласил всех желающих посетить Польшу. Он выразил убеждение, что Варшавский университет вместе с вновь созданным учреждением позволит украинцам постичь доктрину польского права.
Декан юридического факультета КНУ Иван Гриценко обратил внимание на схожесть украинской и польской правовых систем. Доминирование частного над публичным, влияние христианских ценностей и традиционных семейных ценностей, по его мнению, объединяет данные системы.
Также выступили представители академического сообщества Республики Польша.
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