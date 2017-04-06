Сегодня 06 апреля 2017 года, 18:51

С 1 мая размер пенсии возрастет для 8 млн пенсионеров, - вице-премьер-министр

С 1 мая этого года состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом сообщается на Правительственном портале.

«В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года», - сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он отметил, что для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии вырастет минимум на 10%. Это и минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая сегодня уже зафиксирована.

По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.