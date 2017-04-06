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Главный военный прокурор предложил создать систему военной юстиции по израильскому образцу

06 апреля 2017 года Источник:УНИАН

Главный военный прокурор Анатолий Матиос предлагает не только восстановить военные суды, но и создать систему военной юстиции на Украине по образцу израильской. Об этом он заявил на заседании Комитета Верховного Совета по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Мы разработали концепцию военной юстиции, где все прописано. В частности, нам нужно создать ее по израильскому образцу. Это будет означать, что такая система будет входить в состав Министерства обороны. Военная прокуратура также будет входить в Министерства обороны. Предлагается учредить институт военных прокуроров и военных адвокатов при Министерстве обороны, а также создать военные трибуналы, в которых будут принимать участие государственный обвинитель - военный прокурор, государственный защитник - военный адвокат. А в случае, когда обвиняемому грозит максимальный срок заключения, нужно предоставить право министру обороны на смягчение приговора, если за это будут ходатайствовать в воинской части, где проходит службу обвиняемый. А самое главное - в военном трибунале в таких случаях должен участвовать представитель воинской части, в которой служит обвиняемый», - отметил А.Матиос.

Он добавил, что израильский опыт проверен практикой: со времени основания Государства Израиль его граждане ни разу не поставили под сомнение приговор военного трибунала этой страны. Г-н Матиос призвал членов комитета поддержать эту идею в парламенте и донести ее до коллег-депутатов.

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