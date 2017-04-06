Сегодня 06 апреля 2017 года, 17:20

Сайт сервиса по выдаче загранпаспортов работает со сбоями

Сайт государственной компании «Документ» работает со сбоями, после решения Европарламента о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.

По состоянию на 15.15 сайт «Документ» работает со сбоями и указана «ошибка 508». Отмечается, что сайт не доступен из-за достижения превышения лимита запросов.

«Сайт временно не в состоянии обслуживать ваш запрос из-за превышения лимита. Пожалуйста попробуйте позже», — отмечается на сайте.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС .

Согласно принятому решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма , посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.