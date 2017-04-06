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Депутаты отправили на повторное чтение законопроект о рынке электроэнергии

06 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Верховный Совет отправил законопроект о рынке электрической энергии Украины на повторное второе чтение. За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.

«К сожалению, очень много поправок, которые создавали костяк этого закона, были отклонены», - сказал перед голосованием народный депутат Лев Пидлесецкий, представлявший документ.

Поэтому парламентарий предложил доработать проект закона. По его словам, отклонения поправок разбалансировало документ.

«Я бы хотел еще раз вернуться к тем правкам, которые были сняты, еще раз их проголосовать, чтобы мы могли принять закон, который отвечает интересам потребителей», - подытожил он.

Принятие проекта закона во втором чтении и в целом поддержали лишь 211 народных депутатов после чего спикер парламента предложил отправить его на повторное второе чтение.

«Быстро доработаем законопроект в комитете и внесем в повестку дня», - заявил А.Парубий.

Ко второму чтению к документу было подано более 1135 поправок, их прорабатывала специально созданная рабочая группа.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе, в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Он также предусматривает двухлетний переходной период с момента вступления его в силу на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двухсторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Законопроект «О рынке электроэнергии» в первом чтении парламент принял 22 сентября.

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