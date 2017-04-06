Киевсовет попросил Президента и парламент отменить абонплату за газ

Киевсовет решил обратиться к Президенту, Верховному Совете и правительству с просьбой отменить абонентскую плату за газ. Соответствующее решение в свертывании 6 апреля поддержали 83 депутата.
По словам докладчика по вопросу, председателя городской фракции «Батькивщина» Владимира Бондаренко, 28 марта НКРЕКУ решила с 1 апреля ввести для населения и промышленных потребителей новую систему оплаты за использованный газ.
В частности, решено, что потребители будут отдельно платить за газ как за товар и отдельно - за обслуживание труб, по которым он поставляется.
«Для тех, кто готовит пищу на газовых плитах без счетчиков, а это около 40% населения Украины, плата за газ увеличится в 3-5 раз. Согласно закону, абонплата за предоставленную мощность не подпадает под субсидирование. Поэтому каждая семья вынуждена будет платить от 50 до 136 гривен в месяц дополнительно к уже существующим драконовским тарифам», - сказал В.Бондаренко.
Отмечается, что согласно расчету комиссии, подавляющее большинство потребителей платить дополнительно 92 гривен в месяц.
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