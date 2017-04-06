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Суд впервые признал противоправной бездеятельность местной власти по невыполнению закона о декоммунизации

6 марта с.г. Приморский районный суд Одессы рассмотрел административный иск Олега Симашко к Одесскому городскому совету о признании незаконным бездействие и возмещении морального вреда.

Речь шла о бездеятельности Одесского городского совета и городского головы относительно несоблюдения срока решения о демонтаже памятников и памятных знаков и переименования объектов топонимики города Одесса, содержащие символику коммунистического тоталитарного режима (согласно Закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал социалистических тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики»).

Этот закон установил шестимесячный срок, в течение которого местные советы должны принять решение о демонтаже памятников и памятных знаков, а также переименовать улицы, площади и других объектов топонимики населенных пунктов, названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима. Если это решение не было принято в этот срок, оно должно быть принято в течение следующих трех месяцев сельским, поселковым или городским головой.

Суд пришел к выводу о том, что в Законе установлена «именно императивная по своему содержанию норма права, согласно которой начиная с момента вступления в силу установлена обязанность для ответчика осуществить переименование всех тех топонимических объектов, которые в своих названиях содержат пропаганду символики тоталитарных режимов. Приведенные положения являются обязательными к исполнению и не дают ни одному из ответчиков полномочий их выполнять исключительно по своему усмотрению, а так же не выполнять».

Суд также отметил, что Закон определил правовые основы запрета пропаганды символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, и это решение законодательного органа создало для органов местного самоуправления и их должностных лиц «как для подчиненных субъектов властных полномочий определенные обязательства правового характера, обязательные к исполнению», а «собственные полномочия ответчиков заключаются исключительно в избрании другого, кроме запрещенного, названия приведенного в Законе топонимическим объектам, в случае, если такие названия подпадут под перечень названий, определенный в Законе. Ответчики не вправе были отказаться от выполнения императивных предписаний закона, а так же нарушить установленные в нем сроки».

При этом суд отметил, что «возникновение права на исполнение установленных в Законе обязанностей у другого субъекта властных полномочий не может рассматриваться в качестве основания освобождения первичного субъекта властных полномочий от юридической ответственности и оценки его бездействия как противоправного».

Также суд пришел к выводу: необходимость учета при принятии решения о переименовании объектов топонимики населенного пункта не может быть препятствием для своевременного выполнения требований Закона или основанием для любого промедления с таким исполнением, так как все необходимые действия по получению предложений общественности, ученых и рекомендаций Украинского института национальной памяти должны быть осуществлены в пределах установленных Законом сроков. Так же «не освобождает ответчиков от ответственности формирование нового состава городского совета, несвоевременное проведение организационных мероприятий, отсутствие необходимого кворума, а так же непринятие такого решения на сессии соответствующего городского совета и тому подобное. Все это свидетельствует о сознательном пренебрежении предписаний Закона, свидетельствует о противоправном характере как действий, так и бездействия».

Именно поэтому суд признал противоправной бездеятельность Одесского городского совета и городского головы относительно непринятия в установленный п. 6 Заключительных и переходных положений Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики» срок решения о демонтаже памятников и памятных знаков и переименования объектов топонимики города Одесса, содержащие символику коммунистического тоталитарного режима.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.