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МВД запустило онлайн базу данных утраченных документов

06 апреля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

МВД запустило онлайн-сервис Государственной миграционной службы – базу данных недействительных, похищенных или утраченных документах, удостоверяющих личность. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, новый сервис дает возможность по серии и номеру проверять внутренний и заграничный паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, которые могут подделывать и использовать в мошеннических схемах преступники.

«Быстрая, простая и бесплатная проверка действительности паспорта станет эффективной страховкой от мошенников, которые используют поддельные паспорта для мошеннических схем», - говорится в сообщении.

Пока сервис работает в тестовом режиме, поэтому МВД приглашает пользователей присоединиться к процессу тестирования и улучшения. Для этого на странице предусмотрена специальная опция замечаний и предложений.

Как известно, на сайте МВД уже введен ряд онлайн-сервисов – в частности там можно проверить информацию о наличии в розыске транспортного средства, мобильного телефона, оружия и культурных ценностей. Также на сайте доступны базы данных пропавших без вести, лиц, находящихся в розыске, неустановленных лиц и других. Есть также возможность проверить легитимность справки об отсутствии/наличии судимости.

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