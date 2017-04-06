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Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима для Украины

06 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Европейский парламент сегодня, 6 апреля, проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для Украины. 521 голос за, 75 - против, 36 - воздержались. 26 апреля состоится голосование послов ЕС», - сообщил Р.Йозвяк.

Накануне в ходе дебатов, которые состоялись в ЕП, большинство депутатов также выступили за введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. В частности, депутат от Германии, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галлер заявил, что Украина воплотила не только технические, но и политические изменения. По его словам, реформы воплощаются медленно из-за боевых действий на востоке страны.

После голосования в Европейском парламенте безвизовый режим для Украины должен одобрить Совет ЕС. Ориентировочно голосование пройдет 26 апреля. Подписание соглашения может состояться в середине мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня.

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