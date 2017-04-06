Сегодня 06 апреля 2017 года, 15:49

Советник АО Spenser & Kauffmann рассказала студентам ELSA о правовом регулировании альтернативной энергетики

Стремительное развитие общества, науки и техники, который наблюдается в течение последних десятилетий, обусловил невиданный до сих пор спрос на энергоресурсы. На данном этапе развития реального сектора экономики все более значимое место занимает возобновляемая энергия, которая в дальнейшем вообще может вытеснить традиционную.

Именно поэтому Европейская Ассоциация студентов-юристов (The European Law Students' Association, ELSA) предоставила молодым юристам уникальную возможность углубить свои знания по вопросам сопровождения энергетических соглашений, недро- и землепользования, исследовать нормы национального законодательства в данной области и тенденции развития отношений в мире и организовала семинар, посвященный вопросам правового регулирования альтернативной энергетики, который провела советник АО Spenser & Kauffmann Виталия Каргова.

В частности, она рассказала студентам о «зеленом» тарифе - специальном тарифе, по которому закупается электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников: солнца, ветра, воды и биомассы, установленный Законом Украины «Об электроэнергетике». Он был введен в 2009 году на период до 2030 года.

Эксперт отметила, что «зеленый» тариф предназначен для поощрения населения в выработке электроэнергии, а его ставка определяется национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ).

«Бытовой потребитель, то есть любой из нас имеет право на установку в своем частном домохозяйстве генерирующей установки, которая вырабатывает электрическую энергию из энергии солнца или ветра, - обратила внимание В.Каргова. - При этом мощность производства такой установки не должна превышать 30 кВт. Если энергии такая установка вырабатывает больше чем нужно для бытового потребления, то потребитель имеет право продавать избыток энергопоставщику по так называемому зеленому тарифу. Однако объем энергии на продажу не может превышать объем электроэнергии потребленной за месяц таким домохозяйством».

ELSA — международная независимая некоммерческая организация студентов юридических ВУЗов Европы и молодых юристов. ELSA была основана 4 мая 1981 года студентами из ФРГ, Австрии, Венгрии и Польши. На настоящий момент ELSA является самой крупной организацией для студентов-юристов, объединившей около 30 000 человек из 220 университетов 40 стран Европы.