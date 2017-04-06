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Суд установил факт смерти человека на неподконтрольной Украине территории

06 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Октябрьский районный суд г.Полтавы установил факт смерти гр-на Украины в зоне проведения АТО.

В суд с соответствующим заявлением обратилась гражданка, получившая отказ от Центрального отдела Государственной регистрации актов гражданского состояния г.Полтавы в выдаче свидетельства о смерти ее брата, который погиб вследствие самоубийства в г.Донецке.

Отказ в проведении государственной регистрации смерти, был мотивирован тем, что свидетельство о смерти было выдано «Кировским отделом записи актов гражданского состояния г. Донецка Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой Народной Республики», то есть на территории, где органы государственной власти Украины временной не осуществляют свои полномочия.

Ссылаясь на пункт 8 части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Украины, согласно которому суд рассматривает дела об установлении факта смерти лица в определенный период времени в случае невозможности регистрации органом государственной регистрации актов гражданского состояния факта смерти, Октябрьский районный суд г.Полтавы решением от 16 июня 2016 года установил «факт смерти в г. Донецк (Донецкая Народная Республика)», и обязал «Центральный отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния г.Полтавы провести государственную регистрацию смерти в г.Донецк (Донецкая Народная Республика)».

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Комментарии:»

111 06 апреля 2017 года 14:10 #

Скоро ждать новость "Суд расторг брак" или "Суд приговорил к лишению свободы"?
Суть в том что в решении суда орган "ДНР" без кавычек и приставки "т.н.", а не в том что он вынес типовое решение, по которому даже постановление пленума есть.

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