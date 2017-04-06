Сегодня 06 апреля 2017 года, 14:18

Суд установил факт смерти человека на неподконтрольной Украине территории

Октябрьский районный суд г.Полтавы установил факт смерти гр-на Украины в зоне проведения АТО.

В суд с соответствующим заявлением обратилась гражданка, получившая отказ от Центрального отдела Государственной регистрации актов гражданского состояния г.Полтавы в выдаче свидетельства о смерти ее брата, который погиб вследствие самоубийства в г.Донецке.

Отказ в проведении государственной регистрации смерти, был мотивирован тем, что свидетельство о смерти было выдано «Кировским отделом записи актов гражданского состояния г. Донецка Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой Народной Республики», то есть на территории, где органы государственной власти Украины временной не осуществляют свои полномочия.

Ссылаясь на пункт 8 части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Украины, согласно которому суд рассматривает дела об установлении факта смерти лица в определенный период времени в случае невозможности регистрации органом государственной регистрации актов гражданского состояния факта смерти, Октябрьский районный суд г.Полтавы решением от 16 июня 2016 года установил «факт смерти в г. Донецк (Донецкая Народная Республика)», и обязал «Центральный отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния г.Полтавы провести государственную регистрацию смерти в г.Донецк (Донецкая Народная Республика)».