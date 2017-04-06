Сегодня 06 апреля 2017 года, 12:47

В Европарламенте выступают за ужесточение санкций против России, – МИД

Ряд депутатов Европарламента выступают за ужесточение санкций против РФ в связи с дерзким невыполнением Кремлем Минских договоренностей. Об этом шла речь во время встречи заместителя руководителя МИД Украины Елены Зеркаль и заместителя председателя комитета Верховного Совета Украины по европейской интеграции Марии Ионовой с членами Европарламента, сообщает МИД Украины в соцсети.

В рамках встречи с председателями комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером и делегации ЕП в парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС (ПКА) Дариушем Росати, постоянный докладчик по Украине комитета ЕП по иностранным делам Михаэль Галер, сопрезидент Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ от Европарламента Ребекка Гармс и представители неформальной группы в ЕП «Друзья европейской Украины» подтвердили необходимость ужесточения санкций в отношении России в связи с дерзким невыполнением Кремлем Минских договоренностей.

«Всеми собеседниками также была высказана поддержка Украины на пути имплементации реформ», - говорится в сообщении.