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В Европарламенте выступают за ужесточение санкций против России, – МИД

06 апреля 2017 года Источник:УНИАН

Ряд депутатов Европарламента выступают за ужесточение санкций против РФ в связи с дерзким невыполнением Кремлем Минских договоренностей. Об этом шла речь во время встречи заместителя руководителя МИД Украины Елены Зеркаль и заместителя председателя комитета Верховного Совета Украины по европейской интеграции Марии Ионовой с членами Европарламента, сообщает МИД Украины в соцсети.

В рамках встречи с председателями комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером и делегации ЕП в парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС (ПКА) Дариушем Росати, постоянный докладчик по Украине комитета ЕП по иностранным делам Михаэль Галер, сопрезидент Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ от Европарламента Ребекка Гармс и представители неформальной группы в ЕП «Друзья европейской Украины» подтвердили необходимость ужесточения санкций в отношении России в связи с дерзким невыполнением Кремлем Минских договоренностей.

«Всеми собеседниками также была высказана поддержка Украины на пути имплементации реформ», - говорится в сообщении.

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