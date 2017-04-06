Сегодня 06 апреля 2017 года, 12:47

Иностранные инвесторы будут осторожны до 2019 года

Юрий Астахов, директор инветиционно-банковского департамента Dragon Capital, заявил, что защищать право собственности можно, но дорого. Об это он сообщил в рамках панельной дискуссии на Международной специализированной выставке ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017. Для этого нужно иметь массу юристов, ежедневно следить за реестром собственности и действиями конкурентов.

Проблемы с инвестициями сопровождают все историю независимости. Всплески инвестиционной активности ограничены. Примером он считает приватизацию "Криворожсталь".

Две трети прошлогодних инвестиций - это вынужденные инвестиции в капитал банков. Объём внутренних инвестиций будет расти, до 2019 года инвестирование будет крайне аккуратным. Это связано с выборами. Правительство попытается переориентировать население на поддержку власти, в частности, путём повышения соцстандартов. Деньги будут идти на продукты и недвижимость. Есть основания прогнозировать стабильный курс валюты. Регулирование со стороны НБУ ослабевает.

Тем не менее, Украина показала за 2016 год рост 2,2% (АПК, торговля, строительство). Инвесторы видят динамику, но ожидают больше. Их интересуют экспортные отрасли. Развитие АПК связано с рынком земли.