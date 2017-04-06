Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 апреля 2017 года, 12:47

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Иностранные инвесторы будут осторожны до 2019 года

06 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Юрий Астахов, директор инветиционно-банковского департамента Dragon Capital, заявил, что защищать право собственности можно, но дорого. Об это он сообщил в рамках панельной дискуссии на Международной специализированной выставке ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017. Для этого нужно иметь массу юристов, ежедневно следить за реестром собственности и действиями конкурентов.

Проблемы с инвестициями сопровождают все историю независимости. Всплески инвестиционной активности ограничены. Примером он считает приватизацию "Криворожсталь".

Две трети прошлогодних инвестиций - это вынужденные инвестиции в капитал банков. Объём внутренних инвестиций будет расти, до 2019 года инвестирование будет крайне аккуратным. Это связано с выборами. Правительство попытается переориентировать население на поддержку власти, в частности, путём повышения соцстандартов. Деньги будут идти на продукты и недвижимость. Есть основания прогнозировать стабильный курс валюты. Регулирование со стороны НБУ ослабевает.

Тем не менее, Украина показала за 2016 год рост 2,2% (АПК, торговля, строительство). Инвесторы видят динамику, но ожидают больше. Их интересуют экспортные отрасли. Развитие АПК связано с рынком земли.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Государство и юристы

Забыть тревогу

Отрасли практики

Двойное но

Судебная практика

Особенная часть

Тема номера:

Игра на интерес

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • integrites
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом