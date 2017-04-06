Сегодня 06 апреля 2017 года, 12:47

Рассмотрение во втором чтении законопроекта «О Конституционном Суде Украины» перенесено на 11 апреля, - Сергей Алексеев, народный депутат

Запланированное на сегодня рассмотрение во втором чтении новой редакции законопроекта «О Конституционном Суде Украины» перенесено на вторник 11 апреля. Об этом сообщил один из соавторов законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховного Совета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев.

«В понедельник на согласительном совете в четверг для рассмотрения в сессионном зале утвердили кроме нашего законопроекта еще один важный документ – «О рынке электрической энергии Украины». Если к нашему законопроекту почти тысяча поправок, то к этому почти полторы тысячи. Поэтому, чтобы детально рассмотреть каждый документ, по согласованию с профильными Комитетами их развели во времени», - объяснил причины переноса рассмотрения законопроект Сергей Алексеев.

Народный депутат напомнил, что этот законопроект был разработан рабочей группой из лучших украинских ученых-конституционалистов (Александр Волков, Николай Козюбра, Сергей Головатый, Николай Онищук, Василий Лемак, Роман Куйбида, Александр Водянников и др.) и одобрен Советом по вопросам судебной реформы и Венецианской комиссией. Документ приводит в соответствие с новой редакцией Конституции законодательство, регулирующее правоотношения в сфере осуществления конституционного контроля.

«Законопроект регулирует на законодательном уровне правоотношения относительно порядка организации и деятельности КСУ, статуса его судей, оснований и порядка обращения в КСУ, процедуры рассмотрения им дел и исполнения решений КСУ, а также эффективное функционирование института конституционной жалобы», - коротко охарактеризовал законопроект Сергей Алексеев.