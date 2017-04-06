Сегодня 06 апреля 2017 года, 14:18

Парламент одобрил предоставление медучреждениям финансовой автономии

Верховный Совет Украины поддержал во втором чтении законопроект №2309а-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения», который предоставляет медицинским учреждениям финансовую автономию. За документ проголосовали 280 парламентариев.

В частности, законом уточнены особенности организационно-правового статуса учреждений здравоохранения, их классификация, требования к учредительным документам и управления. При этом устанавливается упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения - государственных и коммунальных учреждений в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия. Также определяется порядок переоформления лицензий и других разрешительных документов.

Документом предусматривается установить ряд стимулов, в том числе финансовых, для реорганизации учреждений здравоохранения. Также определяются особенности заключения трудовых контрактов с руководителями учреждений здравоохранения и уточняются возможные источники финансирования оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения. Кроме того, предлагается установить, что не использованные учреждением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных учреждений) финансы в текущем году, не будут извлекаться, и могут использоваться таким заведением на финансирование его деятельности (в частности, на обновление материально-технической базы). Такое неиспользование средств не может быть основанием для уменьшения финансирования в следующем бюджетном периоде.

Также законом устанавливается, что договоры о медицинском обслуживании населения будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным правительством, который заменит процедуры государственных закупок, которые вследствие своей сложности и продолжительности могут привести к перебоям в предоставлении медицинских услуг населению. Народные депутаты также поддержали норму, согласно которой при учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь вторичного и третичного уровня, с которыми главными распорядителями бюджетных средств заключены договоры о медицинском обслуживании населения, по решению собственника учреждения здравоохранения (уполномоченного органа управления) образуются наблюдательные советы с обязательным привлечением представителей общественности (с их согласия). Такие советы также могут образовываться по решению собственника при других учреждениях. Наблюдательные советы рассматривают вопрос в частности по соблюдению прав и обеспечения безопасности пациентов, соблюдение законодательных требований при осуществлении медицинского обслуживания населения учреждением здравоохранения, финансово-хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения.