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Ритейлеры озвучили пессимистичный и оптимистичный сценарии развития

06 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

О перспективах развития коммерческой недвижимости рассказал Сергей Овчинников, член совета директоров ТРЦ Victoria Gardens во время выступления на панельной дискуссии в рамках Международной специализированной выставки ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017. Необходимо увеличивать количество юристов, платить налоги и инвестировать в персонал. Это позволит изменить рынок через 5 лет в лучшую сторону.

«Будущее за энергоэффективными торговыми центрами в отличных местах», - заявил он. Развитие ритейла вызывается ещё и тем, что Украина пока на последних местах в Европе по количеству торговых площадей.

Управляющий партнер МПЦ Eucon Ярослав Романчук отметил, что для Польши норма прибыли в ритейле намного ниже украинской и колеблется в районе нескольких процентов.

Вместе с тем отдельные спикеры считают, что пессимистичный сценарий тоже остаётся вероятным из-за продолжения военных действий и стагнации экономики. Желание инвестировать может усилиться с введением налога на выведенный капитал.

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