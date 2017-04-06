Сегодня 06 апреля 2017 года, 14:18

Антикоррупционные органы на сегодня обеспечены всеми необходимыми ресурсами, - премьер-министр

Украине впервые за 25 лет независимости удалось построить всю необходимую независимую антикоррупционную инфраструктуру. Об этом сегодня в ходе встречи глав правительств стран Балтии сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«За последние несколько лет нам удалось впервые за 25 лет нашей независимости построить всю необходимую независимую антикоррупционную инфраструктуру - с точки зрения институций и с точки зрения законодательства. Сегодня украинское законодательство достаточно жесткое и требования относительно открытости, особенно в процессе, который происходит во власти со стороны закона достаточно жесткие, за их нарушение предвидена уголовная ответственность», - заявил он.

По его словам, в прошлом году эти независимые институции начали нарабатывать собственный опыт, и существуют фундаментальные наработки относительно ликвидации тех или иных коррупционных схем, которые работали в стране.

«Все антикоррупционные институции на сегодня обеспечены всеми необходимыми ресурсами, которые необходимы, в том числе и финансированием, которое должно обеспечить их независимость», - добавил глава украинского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен антикоррупционными результатами, несмотря на создание независимой антикоррупционной инфраструктуры.