Названы основные риски для инвесторов и критерии успеха бизнес-моделей

В рамках конференции Международной специализированной выставки ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017 с докладом выступил Михаил Меркулов, генеральный директор компании Arricano Real Estate Plc («Arricano»).
Бизнес-модели должны моделировать поведения потребителя на ближайшие годы. Успешные компании вроде Google, Amazon и Apple работают не в отдельной индустрии, а над удовлетворением потребителей в целом. Правила эффективности следующие: «Вы делаете то, что не делают конкуренты» и «Вы на несколько шагов в плане технологии или удовлетворения потребностей клиента».
Риски для бизнеса:
- макроэкономические (курс валют);
- регуляторные (например, акты НБУ);
- технологические (какая технология уничтожит бизнес, например, электромобили сократят число заправок);
- поведенческие (развитие бизнес-модели).
При этом он выделил новые возможности:
- Стоимость ресурсов (некоторые ресурсы теряют цену);
- Отсутствие границ (глобализация и свободная торговля);
- Автоматизация (юристов, переводчиков).
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