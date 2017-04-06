Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 апреля 2017 года, 12:47

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Названы основные риски для инвесторов и критерии успеха бизнес-моделей

06 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках конференции Международной специализированной выставки ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017 с докладом выступил Михаил Меркулов, генеральный директор компании Arricano Real Estate Plc («Arricano»).

Бизнес-модели должны моделировать поведения потребителя на ближайшие годы. Успешные компании вроде Google, Amazon и Apple работают не в отдельной индустрии, а над удовлетворением потребителей в целом. Правила эффективности следующие: «Вы делаете то, что не делают конкуренты» и «Вы на несколько шагов в плане технологии или удовлетворения потребностей клиента».

Риски для бизнеса:

- макроэкономические (курс валют);

- регуляторные (например, акты НБУ);

- технологические (какая технология уничтожит бизнес, например, электромобили сократят число заправок);

- поведенческие (развитие бизнес-модели).

При этом он выделил новые возможности:

- Стоимость ресурсов (некоторые ресурсы теряют цену);

- Отсутствие границ (глобализация и свободная торговля);

- Автоматизация (юристов, переводчиков).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Государство и юристы

Забыть тревогу

Отрасли практики

Двойное но

Судебная практика

Особенная часть

Тема номера:

Игра на интерес

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    integrites
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом