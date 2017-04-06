Сегодня 06 апреля 2017 года, 12:47

Названы основные риски для инвесторов и критерии успеха бизнес-моделей

В рамках конференции Международной специализированной выставки ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017 с докладом выступил Михаил Меркулов, генеральный директор компании Arricano Real Estate Plc («Arricano»).

Бизнес-модели должны моделировать поведения потребителя на ближайшие годы. Успешные компании вроде Google, Amazon и Apple работают не в отдельной индустрии, а над удовлетворением потребителей в целом. Правила эффективности следующие: «Вы делаете то, что не делают конкуренты» и «Вы на несколько шагов в плане технологии или удовлетворения потребностей клиента».

Риски для бизнеса:

- макроэкономические (курс валют);

- регуляторные (например, акты НБУ);

- технологические (какая технология уничтожит бизнес, например, электромобили сократят число заправок);

- поведенческие (развитие бизнес-модели).

При этом он выделил новые возможности:

- Стоимость ресурсов (некоторые ресурсы теряют цену);

- Отсутствие границ (глобализация и свободная торговля);

- Автоматизация (юристов, переводчиков).