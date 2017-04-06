Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 апреля 2017 года, 12:47

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

И.Кальницкая назвала законные основания недопуска инспекции по труду

06 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Инспекция по труду не может прийти по заявлению юрлица. Об этом заявила старший юрист ЮФ Golaw Ирина Кальницкая во время выступления на Международной специализированной выставке ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017.

Порядок проведения проверок допускает такую возможность, однако закон о надзоре за хоздеятельностью имеет высшую силу, как и конвенции МОТ. Они предусматривают только проверки по инициативе физического лица.

Спикер заявила, что инспекция также не была допущена на предприятие по заявлению народного депутата. Он не физлицо, а представитель власти и к тому же требовал провести проверку соблюдения прав других лиц (трудового коллектива).

Ваши конкуренты могут написать на вас анонимную жалобу. Можно подать в суд на инспекцию, а уже суд будет требовать раскрытия личности жалобщика. Докладчица сомневается в успешности такого хода, поэтому остаётся лишь уповать на добросовестность контролирующих органов.

Юрист перечислила рискованные схемы экономии расходов на труд:

1) сокрытие отношений за гражданско-правовыми. По данному вопросу суды (в частности, ВАСУ) провели четкое размежевание между этими видами договоров.

2) использование стажеров. Это возможно лишь со студентами, а выполнение работ не избавит от выплаты зарплаты.

3) совмещение трудовых обязанностей и работы по договору подряда. Здесь нужно, чтобы обязанности по этим договорам.

Среди услуг юрфирм, которые могут быть полезны бизнесу, г-жа Кальницкая выделила аудит трудовых отношений.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Государство и юристы

Забыть тревогу

Отрасли практики

Двойное но

Судебная практика

Особенная часть

Тема номера:

Игра на интерес

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом