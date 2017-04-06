И.Кальницкая назвала законные основания недопуска инспекции по труду

Инспекция по труду не может прийти по заявлению юрлица. Об этом заявила старший юрист ЮФ Golaw Ирина Кальницкая во время выступления на Международной специализированной выставке ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017.
Порядок проведения проверок допускает такую возможность, однако закон о надзоре за хоздеятельностью имеет высшую силу, как и конвенции МОТ. Они предусматривают только проверки по инициативе физического лица.
Спикер заявила, что инспекция также не была допущена на предприятие по заявлению народного депутата. Он не физлицо, а представитель власти и к тому же требовал провести проверку соблюдения прав других лиц (трудового коллектива).
Ваши конкуренты могут написать на вас анонимную жалобу. Можно подать в суд на инспекцию, а уже суд будет требовать раскрытия личности жалобщика. Докладчица сомневается в успешности такого хода, поэтому остаётся лишь уповать на добросовестность контролирующих органов.
Юрист перечислила рискованные схемы экономии расходов на труд:
1) сокрытие отношений за гражданско-правовыми. По данному вопросу суды (в частности, ВАСУ) провели четкое размежевание между этими видами договоров.
2) использование стажеров. Это возможно лишь со студентами, а выполнение работ не избавит от выплаты зарплаты.
3) совмещение трудовых обязанностей и работы по договору подряда. Здесь нужно, чтобы обязанности по этим договорам.
Среди услуг юрфирм, которые могут быть полезны бизнесу, г-жа Кальницкая выделила аудит трудовых отношений.
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