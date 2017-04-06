Сегодня 06 апреля 2017 года, 11:16

На Retail & Development Business Expo обсудили, как изменится в ближайшее время налоговая система

В Киеве в НСК «Олимпийский» проходит первая на Украине Международная специализированная выставка ритейла и девелопмента RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017.

Мероприятие проходит в двух форматах: экспозоны и конференции с участием ведущих специалистов сферы розничной торговли и торговой недвижимости. Так, в рамках конференции выступила с докладом вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, заместитель главы Общественного совета при Государственной фискальной службе Украины, Общественного совета при Министерстве финансов Украины Юлия Дроговоз. Она описала механизм блокировки налоговых накладних. По ее словам, сейчас система работает в тестовом режиме. Критерии степени рисков возможно будут пересмотрены.

В течении 365 дней плательщик предоставляет копии документов и пояснения. До конца 2017 года действует временная норма, по которой объектом контроля не являются малые предприятия и компании, уплатившие менее 5 млн грн налогов в 2016 году.

Также она коснулась идеи введения налога на распределенную прибыль. Объект налогообложения переносится на момент, когда идет фактическое распределение прибыли (дивиденды, роялти, проценты) в пользу физлица или нерезидента. Оставшиеся у предприятия средства можно направить на капитальные инвестиции. С целью поддержки данной инициативы был создан сайт.

Управляющий партнер Международного правового центра Eucon Ярослав Романчук напомнил, что государство намерено внедрить новации, предусмотренные планом BEPS (4 из 20 шагов), включая правила о контролируемых иностранных компаниях. Налоговым службам следует готовиться к новым вызовам.