СМИ: Минюст планирует уволить всех членов НАПК после вступления в силу соответствующего закона

Министерство юстиции намерено инициировать увольнение Кабинетом Министром всех членов Национального агентство по предотвращению коррупции в недельный срок после вступления в силу закона, который будет предложен правительством для принятия. Об этом говорится в проекте закона.
Соответствующие нормы прописаны в переходных положениях законопроекта. Согласно им, в недельный срок со дня вступления закона на период до назначения председателя в предусмотренном порядке Кабмин назначает исполняющего обязанности председателя.
При этом и.о. председателя не сможет выполнять ряд функций, определенных законом «О предотвращении коррупции», в частности составлять протоколы об административных правонарушениях, проверять декларации чиновников и финансирование политических партий.
Также в переходных положениях прописывается, что одновременно с назначением исполняющего обязанности Кабмин досрочно прекращает полномочия членов НАПК.
Как сообщалось ранее, 29 марта премьер-министр Владимир Гройсман призвал Н.Корчак и членов агентства уйти в отставку. Н.Корчак заявила, что не планирует увольняться.
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