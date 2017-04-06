Сегодня 06 апреля 2017 года, 11:16

«Моя полиция»: в МВД обсудили перспективы запуска мобильного приложения по онлайн вызову полицейских в регионах страны

5 апреля в МВД под председательством заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук прошло заседание рабочей группы по реализации ИТ-проекта «Моя полиция», который был создан по совместной инициативе общественности, МВД и Национальной полиции и утвержден приказом министра. На данный момент приложение успешно работает в тестовом режиме в г.Днепр и эксперты обсудили возможность его запуска в других регионах.

Сейчас в приложении доступны шесть функций: кнопка экстренной помощи «SOS», инструкция общения с полицейскими, возможность оценивать работу полицейских, функция «Активный свидетель», что позволяет гражданам отправлять в полицию зафиксированы факты правонарушений, карта отделений полиции и скорой помощи, а также актуальные новости полиции региона и страны.

«Для МВД приоритетом является создание для общества действительно безопасной среды, жизнестойкого к уголовным проявлениям. Поэтому крайне необходимо построение коммуникационной платформы для взаимодействия органов правопорядка и общества. Введение такой технологии позволит уменьшить уровень бюрократии и обеспечить оперативную обратную связь между полицией и гражданином, получить мнение общества от первоисточника. Именно поэтому мы заинтересованы в его распространении по всей стране. Сейчас рассматриваются возможности запуска приложения в тестовом режиме в других регионах», - подчеркнула заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук.

Во время встречи были обсуждены проблемы в работе мобильного приложения и пути их преодоления. Одной из них является процесс регистрации вызовов, осуществленных через кнопку «SOS», а именно время, затраченное на их документирования.

«Скорость реакции полиции на вызовы является важным фактором в работе Национальной полиции. Безопасность граждан и их жизни - является самым ценным. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы справиться с этой проблемой», - отметил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Другой проблемой, на которую обратили внимание все участники встречи, - вопрос верификации сообщений, поступающих через приложение в органы полиции и поиск технических решений для возможности предотвратить злоупотребления со стороны несознательных граждан (предоставление заведомо недостоверной информации, хулиганские действия, спам).

Напомним, приложение создано в прошлом году украинскими инженерами тренировочного лагеря Noosphere Engineering School и предложены руководству МВД и Национальной полиции как украинская инновация в сфере «Digital police».