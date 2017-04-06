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Сегодня 06 апреля 2017 года, 11:16

Сегодня Европарламент будет голосовать за безвиз

Сегодня, 6 апреля в Европарламенте пройдет голосование по резолюции об отмене визового режима для украинских граждан.

Далее, по процедуре, это решение должен утвердить Совет Евросоюза. Документ должны подписать в мае президент Европарламента и председательствующий в Совете ЕС представитель Мальты. Решение вступит в силу на 20-й день после опубликования.

Накануне большинство членов Европарламента по итогам дебатов поддержали введение безвизового режима для Украины.

Как ожидается, украинцам отменят визы для поездок в страны-члены Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии) в июне.

Украинские граждане, которые являются владельцами биометрических паспортов, смогут путешествовать в страны ЕС на 90 дней в период каждых 180 дней.