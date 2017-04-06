Сегодня Европарламент будет голосовать за безвиз

Сегодня, 6 апреля в Европарламенте пройдет голосование по резолюции об отмене визового режима для украинских граждан.
Далее, по процедуре, это решение должен утвердить Совет Евросоюза. Документ должны подписать в мае президент Европарламента и председательствующий в Совете ЕС представитель Мальты. Решение вступит в силу на 20-й день после опубликования.
Накануне большинство членов Европарламента по итогам дебатов поддержали введение безвизового режима для Украины.
Как ожидается, украинцам отменят визы для поездок в страны-члены Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии) в июне.
Украинские граждане, которые являются владельцами биометрических паспортов, смогут путешествовать в страны ЕС на 90 дней в период каждых 180 дней.
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