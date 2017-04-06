Украина обязана ввести абонплату за газ до конца июля, - СМИ

Украина обязалась перед Международным валютным фондом ввести до конца июля 2017 года тариф на распределение газа. Об этом говорится в меморандуме Украины и МВФ, обнародованном на сайте Министерства финансов.
«До конца июля 2017 года мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в пик месяца в течение отопительного сезона», – говорится в документе.
«Кроме того, мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы – все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года», – отмечается в меморандуме.
«Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии по оплате коммунальных услуг 47 млрд гривен в 2017 году», – сообщается в меморандуме.
Напомним, 29 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.
Впоследствии премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство будет требовать пересмотреть это решение НКРЭ.
Президент Петр Порошенко также заявил, что решение о введении абонплаты на газ должно быть приостановлено.
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